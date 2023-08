US Open: Swiatek hérite de Rybakina, Alcaraz de Medvedev

Paris (AFP) – Le tirage au sort de l'US Open n'a pas été clément avec les tenants du titre en plaçant sur leur route vers la finale le plus redoutable des adversaires possibles: en demies, Carlos Alcaraz devrait affronter Daniil Medvedev et Iga Swiatek, Elena Rybakina.

En juillet à Wimbledon, Alcaraz s'était facilement défait de Medvedev (3e mondial) en demies, avant de battre en finale Novak Djokovic (2e) au terme d'un match épique.

Mais, contrairement au gazon anglais, le dur américain est la surface de prédilection du Russe qui y a remporté en 2021 son premier tournoi du Grand Chelem, un an avant qu'Alcaraz n'en fasse autant et ne devienne le plus jeune N.1 mondial de l'histoire.

De son côté, Djokovic qui n'a plus remporté le titre à New York depuis 2018, pourrait théoriquement retrouver en demies le Danois Holger Rune (4e). A moins que ce ne soit le Norvégien Casper Ruud (5e), finaliste l'an dernier.

Dans le tableau féminin, Swiatek, N.1 mondiale et lauréate cette année à Roland-Garros, est promise à une fin de parcours particulièrement compliquée puisqu'elle pourrait théoriquement enchaîner des matches contre la joueuse en forme du moment, l'Américaine Coco Gauff (6e) en quarts, puis contre la Kazakhe Elena Rybakina (4e) avant d'éventuellement retrouver en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e), qu'elle avait battue en trois sets l'an dernier en demies.

La Polonaise Iga Swiatek après sa victoire contre l'Américaine Danielle Collons, le 11 août 2023 à Montréal © Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Cette dernière, dans le bas du tableau, a un parcours plus aisé, sur le papier, avec toutefois un quart théorique contre la Tunisienne Ons Jabeur (5e), finaliste l'an dernier, et une demie toujours théorique contre l'Américaine Jessica Pegula (3e) ou la Française demi-finaliste l'an dernier Caroline Garcia (7e).

