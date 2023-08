Après le succès indien, le Japon retente une mission lunaire

Photo de l'agence spatiale japonaise (Jaxa) montrant le module lunaire SLIM au centre spatial de Tanegashima, le 1er juin 2023 dans le sud-ouest du Japon Hot on the heels of India's historic lunar landing, Japan's space programme is hoping to rebound from a string of setbacks with the launch of its own mission: "Moon Sniper".

