F1/GP des Pays-Bas: Verstappen veut triompher sur ses terres

Zandvoort (Pays-Bas) (AFP) – On prend les mêmes et on recommence ? La Formule 1 reprend ce week-end aux Pays-Bas après un mois de trêve estivale et le double champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) sera une nouvelle fois le grand favori devant son public.

Le Néerlandais tentera de décrocher une neuvième victoire consécutive sur les bords de la Mer du Nord pour égaler le record de Sebastian Vettel et personne ne semble en mesure de l'en empêcher, tant il a survolé les trois derniers mois de compétition.

Verstappen, qui caracole en tête du classement provisoire du championnat du monde avec 125 points d'avance sur son coéquipier mexicain Sergio Pérez, est en effet intouchable en course grâce à son pilotage hors-pair mais aussi à la supériorité de sa monoplace.

"Je ne pense pas trop au record. On veut juste avoir la meilleure voiture possible pour la course et gagner bien sûr. C'est un circuit vraiment super donc ça devrait être un week-end sympa", a affirmé le pilote de 25 ans, qui sera encouragé par une armée orange de près de 300.000 fans.

Pérez, qui a terminé sur le podium lors de trois des quatre derniers GP, a redressé la barre mais semble incapable de concurrencer son coéquipier. Il peut toutefois retarder le sacré annoncé de Verstappen s'il parvient à monter sur le podium encore plus régulièrement.

Hamilton en embuscade

La lutte derrière Red Bull s'annonce encore serrée ce week-end entre Fernando Alonso, qui était en léger recul sur les dernières courses au volant de son Aston Martin, les Mercedes et les Ferrari, voire les McLaren, qui ont connu un redressement spectaculaire depuis le début de l'été.

"Les résultats n'ont pas été ceux que l'on espérait jusque-là. On doit travailler pour s'améliorer un peu dans tous les secteurs afin de gagner les deux dixièmes (de seconde) qu'il nous manque. Mais toute l'équipe et les pilotes ont affiché un état d'esprit remarquable et on pousse dans la même direction pour tirer le maximum de la voiture", a expliqué Frédéric Vasseur, le patron de la Scuderia.

Charles Leclerc, auteur de deux podiums en juillet, visera la continuité sur sa monoplace qui ne présentera aucune nouveauté aux Pays-Bas. Encore loin d'Alonso et Lewis Hamilton (Mercedes), qui sont au coude à coude pour la troisième place au championnat, le Monégasque essaiera de grappiller quelques points pour rester dans la course.

Hamilton, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes, n'a plus qu'un point de retard sur Alonso et semble en mesure de s'emparer de la troisième place à Zandvoort, où il avait terminé deuxième l'année dernière.

Alpine à la relance

"Nous avons rechargé les batteries et sommes prêts pour la seconde partie de la saison, où on va continuer à pousser pour atteindre nos objectifs comme la deuxième place au classement des constructeurs. Nous allons aussi mener le développement de la voiture pour 2024 donc nous sommes impatients de commencer dès ce week-end", a déclaré Toto Wolf, le directeur de l'écurie Mercedes.

Côté français, Alpine, qui a effectué de nombreux changements avant la trêve estivale dont le licenciement du patron de l'écurie Otmar Szafnauer, va tenter de rebondir après un début de saison 2023 calamiteux.

"Les semaines précédant la pause n’ont pas été simples pour tout le monde. Il est désormais important de faire le dos rond et de travailler collectivement d’arrache-pied pour progresser dans tous les domaines afin que nos résultats en piste soulignent nos ambitions", a souligné Bruno Famin, directeur d'Alpine Motorsports qui officiera en bord de piste à Zandvoort.

"Je pense que c'est une étape de plus dans l'évolution de l'équipe, ce n'est pas une restructuration complète. Je pense que c'est une bonne occasion pour l'équipe de faire un pas en avant, a estimé le pilote français Pierre Gasly.

"Je suis convaincu que les résultats suivront, a-t-il ajouté. Il nous reste dix courses pour montrer ce dont nous sommes capables et retrouver des places plus représentatives aux championnats pilotes et constructeurs."

