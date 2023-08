OM: Vitinha ne lâche pas

Marseille (AFP) – Sa découverte de la Ligue 1 en deuxième partie de saison dernière avait été laborieuse mais Vitinha, l'attaquant portugais de l'OM, s'est accroché et traverse une bonne période, avec déjà deux buts en deux journées avant la réception de Brest samedi.

Visage fermé et doigt sur la temps, comme pour affirmer sa solidité mentale: c'est ainsi que Vitinha a célébré son premier but de la saison, celui de la victoire contre Reims (2-1) il y a deux semaines au Vélodrome.

Ce geste, les supporters marseillais l'avaient déjà vu, après un doublé réussi au mois d'avril contre Troyes. Mais ces deux buts inscrits contre les faibles Aubois étaient les seuls marqués par Vitinha sous le maillot marseillais avant le début de saison.

Depuis, il a donc offert la victoire à l'OM contre Reims, puis a permis à son équipe de sauver un point à Metz en égalisant en fin de match (2-2).

"S'adapter prend toujours un peu de temps, je ne suis pas différent des autres", a rappelé vendredi le jeune Portugais en conférence de presse.

"Je suis arrivé alors que la saison était déjà en cours et ça n'est pas facile. J'ai travaillé pour m'adapter le plus vite possible. La trêve a ensuite été utile, j'ai pu me reposer mentalement et physiquement. Maintenant je suis prêt, je connais mieux la ville, le club, le championnat. Ce temps d'adaptation a été important pour moi", a-t-il développé.

Pas encore titulaire

En toute fin de saison dernière, le président marseillais Pablo Longoria avait lui-même défendu son avant-centre, sur lequel il n'a pas hésité à miser plus de 30 millions d'euros bonus compris, soit le transfert le plus important de l'histoire de l'OM.

"Je reste très confiant. C'est un joueur qui a toutes les caractéristiques qu'on attend d'un attaquant, il peut prendre la profondeur, c'est un finisseur, il fait le travail défensif... Il a juste besoin d'une période d’adaptation", avait diagnostiqué le dirigeant espagnol, avant de pointer deux détails qui avaient entravé la progression du Portugais.

"On peut parler aussi de la gestion par le club. Il est arrivé le jeudi et a été titularisé le dimanche (...) Et il y avait aussi Alexis Sanchez qui n'aime pas laisser sa place une minute", avait déclaré Longoria.

Le Chilien est parti mais Vitinha n'est pas pour autant devenu un titulaire indiscutable, Marcelino semblant pour le moment privilégier le duo Aubameyang-Ndiaye.

Mais quand il a joué, Vitinha a semblé transformé. S'il n'aura jamais la technique supérieure d'Alexis ou la vitesse d'Aubameyang, il s'est montré bien plus décidé et percutant que la saison dernière, plus dur physiquement aussi.

"Pour moi, ce qui compte n'est pas la quantité de minutes, mais la qualité apportée quand tu joues", a expliqué Marcelino vendredi en réponse à une question sur le statut de son attaquant portugais.

"Il a déjà été titulaire et il peut encore l'être (...) Après six mois d'adaptation, il est beaucoup mieux. On est très satisfaits de sa progression et je ne le considère pas comme un joueur qui sort du banc, il peut être titulaire à tout moment", a assuré le coach marseillais.

Vitinha, lui, continue à bosser, y compris aux côtés d'un véritable expert. "Dès les premiers jours, Jean-Pierre Papin m'a parlé. Il m'a raconté son adaptation difficile, il comprenait. Il a été présent et m'a beaucoup aidé pour que je puisse grandir et marquer des buts pour l'OM", a raconté l'ancien attaquant de Braga.

"Vous reverrez bientôt le Vitinha de Braga, celui qui marque beaucoup de buts, a d'ailleurs promis le Portugais. Je travaille pour ça et je suis certain que ça arrivera."

