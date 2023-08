Acclamé par LFI, Médine se défend de nouveau de tout antisémitisme

Châteauneuf-sur-Isère (France) (AFP) – Le rappeur Médine, dont un tweet jugé antisémite avait fait polémique pendant l'été, s'est à nouveau défendu samedi de toute haine lors d'un débat organisé aux journées d'été de LFI où il a été chaleureusement accueilli par les militants insoumis.

Deux jours après avoir été applaudi aux universités d'EELV - une invitation qui avait pourtant déchiré le parti -, le rappeur originaire du Havre est revenu lors d'un débat avec la cheffe des députés LFI, Mathilde Panot, sur cette polémique qu'il a jugé "horrible".

"Non seulement je ne suis pas antisémite mais en plus je lutte contre l'antisémitisme depuis 20 ans au plus près, sur le terrain", a-t-il répété.

"Je compte bien ne pas attendre qu'on me distribue un permis de lutte contre l'antisémitisme", a-t-il ajouté.

Un message sur X (ex-Twitter) qualifiant l'essayiste Rachel Khan - juive et petite-fille de déporté - de "resKHANpée" avait provoqué la polémique avant sa venue chez EELV.

Interrogé par le public sur l'attitude "paternaliste" qu'auraient eu des responsables du parti écologiste à son égard, le rappeur a dénoncé "des attitudes déplacées de la part de gens qui (l)'ont invité" mais assure ne pas s'être "laissé intimider".

Devant un auditoire acquis à sa cause, il est revenu sur son parcours politique, intrinsèquement lié à son rap, selon ses explications.

"Je suis de cette école de rappeurs qui ont porté une parole politique sans même en avoir l'ambition. C'est une parole politique qui est consubstantielle à cette musique, aux personnes qui viennent de quartiers populaires, car ils font face à des injustices sociales", a-t-il déroulé.

"Je n'ai pas d'agenda communautaire, je ne veux pas de repas spéciaux dans les communes, je veux une nourriture saine pour tous les enfants", a-t-il détaillé sous les applaudissements.

"La gauche a longtemps récupéré la parole artistique, ça a créé de la défiance", a encore considéré le chanteur, appelant à un "travail mutuel de déconstruction", entre le rap et la gauche.

Celui qui a dit avoir voté l'année dernière pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle a été acclamé à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il a parlé des "causes des damnés de la terre", de sa lutte contre l'extrême droite ou des combats des "LBGTQIA+, des féministes et des mouvements sociaux".

