Angleterre: Manchester City en tête, Liverpool incroyable à Newcastle

Londres (AFP) – Le champion en titre Manchester City est remonté seul sur le trône de la Premier League après son succès poussif et tardif chez le promu Sheffield (2-1), conservant deux points d'avance sur Liverpool, auteur d'un succès incroyable en infériorité à Newcastle (2-1).

L'attaquant norvégien de Manchester City Erling Haaland célèbre l'ouverture du score lors du match de football de Premier League entre Sheffield United et Manchester City à Bramall Lane à Sheffield, le 27 août 2023

. City dans un trou de souris

Les Citizens avaient un boulevard pour la première place après les faux-pas de Brighton (défaite 3-1 contre West Ham) et Arsenal (2-2 contre Fulham), ses voisins de podium avant le week-end, mais ils ont bien failli déraper juste devant la ligne d'arrivée.

A Bramall Lane, le club hôte a en effet profité d'une relance ratée de Kyle Walker, né et formé à Sheffield, pour égaliser par Jayden Bogle à la 85e minute (1-1). Mais Rodri a redonné l'avantage aux champions d'Europe trois minutes après (88e, 2-1).

"C'est mieux de prendre ces points mais on est encore au début du championnat. Ca va vraiment être une grande bataille cette saison", a commenté Juanma Lillo, l'adjoint de Pep Guardiola, sur le banc en l'absence de l'entraîneur espagnol récemment opéré au dos.

Les Mancuniens ont largement dominé mais longtemps manqué d'efficacité (30 tirs), à l'image d'Erling Haaland qui a raté un penalty (37e), une première pour lui en Premier League après ses sept réussis la saison passée.

C'est pourtant le Norvégien qui a ouvert le score (63e, 1-0), de la tête sur un service de Jack Grealish. Son troisième but cette saison lui a arraché un ouf de soulagement, puis un grand sourire quand un supporter trop enthousiaste est parvenu à l'enlacer sur la pelouse.

Seule équipe à compter trois victoires en trois matches, City domine le classement avec deux points de plus que West Ham, Tottenham, Liverpool et Arsenal, ses plus proches poursuivants.

. Liverpool en folie

A dix pendant plus d'une heure, Liverpool a réalisé une incroyable performance à Newcastle (2-1), un rival dans la lutte pour le podium final, en renversant les Magpies avec un doublé de l'entrant Darwin Nunez.

"Nous avons puisé au plus profond de nous-mêmes et nous nous sommes serré les coudes", a commenté sur Sky Sports Trent Alexander-Arnold, le défenseur vantant "une performance historique, l'une de nos meilleures depuis l'arrivée de l'entraîneur" Jürgen Klopp en 2015.

Le choc de la troisième journée a pris un virage abrupt en moins de trois minutes avec l'ouverture du score d'Anthony Gordon (25e) pour Newcastle et le carton rouge direct reçu par le capitaine Virgil van Dijk (28e), coupable d'un croche-pied sur Alexander Isak.

Dans l'ambiance hostile de St James' Park, les Reds ont subi la pression ininterrompue de leurs hôtes pendant la majorité de la rencontre avant de renverser la partie contre toute attente.

Entré à la 77e minute, Darwin Nunez a égalisé quatre minutes plus tard (81e), sur le premier tir cadré de son équipe depuis l'expulsion de van Dijk. Et l'attaquant uruguayen a doublé la mise dans le temps additionnel (93e).

Au coup de sifflet final, St James' Park était saturé du "You'll Never Walk Alone" mythique de Liverpool chanté par des supporters visiteurs aux anges.

L'attaquant uruguayen de Liverpool Darwin Nunez célèbre le but égalisateur lors du match de football de la Premier League anglaise entre Newcastle United et Liverpool à St James' Park à Newcastle, le 27 août 2023 © Lindsey Parnaby / AFP

"Aujourd'hui, cela avait à voir avec la passion, avec le fait d'y croire jusqu'au bout", a dit Alisson. "Vous ne pouvez pas sous-estimer Liverpool, même dans un match comme ça", a ajouté le gardien brésilien.

A Anfield le week-end prochain, les Reds recevront une équipe d'Aston Villa en pleine bourre.

Après le début raté en Premier League contre Newcastle (défaite 5-1), le club de Birmingham a surclassé Everton (4-0) puis les Ecossais du Hibernian en barrage aller de C4 (5-0), avant de dominer Burnley (3-1) dimanche avec trois nouveaux buts inscrits.

Le succès a été bâti sur un doublé de l'arrière droit Matty Cash (8e, 20e), sevré de but depuis mai 2022, et le deuxième but en trois matches de Moussa Diaby (61e), l'international français arrivé cet été de Leverkusen.

