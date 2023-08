Italie: la Juve déçoit pour sa première à domicile, pas Naples

Rome (AFP) – La Juventus a raté ses débuts devant son public au cours d'un terne match nul (1-1) face à Bologne, dimanche lors de la 2e journée du Championnat d'Italie, à la différence de Naples, facile vainqueur de Sassuolo (2-0).

L'attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic (c) entre les joueurs de Bologne Michel Aebischer (g) et Lewis Ferguson, le 27 août 2023 à Turin

Publicité Lire la suite

Une semaine après sa démonstration à Udine (3-0) qui avait suscité beaucoup d'espoirs, la Juve est revenue brutalement sur terre.

Apathiques en première période, les joueurs de Massimiliano Allegri ont laissé le champ libre à Bologne qui a logiquement ouvert la marque grâce à l'Ecossais Lewis Ferguson (24e).

Après la pause, les Bianconeri sont revenus animés de meilleures intentions et ont cru égaliser à la 55e par Dusan Vlahovic, mais son but a été annulé par la VAR pour hors-jeu d'Adrien Rabiot.

Peu après l'heure de jeu, Paul Pogba, dont la saison 2022-23, émaillée de blessures, avait été réduite à dix matches, a fait son entrée en jeu pour dynamiser le milieu de terrain.

La Juve, plus tranchante, a fini par égaliser sur une tête spectaculaire de Vlahovic (80e) à la réception d'un centre tendu de Samuel Iling Junior, lancé par Pogba.

"Je suis content d'avoir retrouvé le terrain, de pouvoir refaire ce que j'aime par dessus tout au monde, de me sentir bien physiquement et de pouvoir aider l'équipe", a déclaré le champion du monde 2018 à la plateforme DAZN.

"Mais je suis aussi un peu déçu du résultat, car nous pouvions empocher les trois points de la victoire", a-t-il poursuivi.

"Il faut qu'on garde ce qu'on a fait en seconde période et qu'on reparte de là", a renchéri Marco Landucci, l'entraîneur-adjoint de la Juve qui a remplacé en conférence de presse Allegri, souffrant.

Zéro pointé et sifflets pour la Lazio

Le champion en titre Naples n'a lui pas déçu le stade Diago-Maradona au terme d'un match à sens unique face à Sassuolo (2-0).

L'attaquant de Naples Victor Osimhen (d) devant le défenseur de Sassuolo Martin Erlic, le 27 août 2023 à Naples © FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Dominateur, avec un tir sur le poteau dès la première minute, le Napoli a ouvert la marque par l'inévitable Victor Osimhen (16e) sur pénalty, déjà son troisième but de la saison.

Il a fallu à l'équipe de Rudi Garcia attendre la seconde période et l'exclusion de Maxime Lopez à la 51e minute pour concrétiser sa domination.

Giacomo Raspadori a d'abord manqué un pénalty (60e), avant que Giovanni Di Lorenzo, servi par Khvicha Kvaratskhelia, entré peu avant, ne double la marque (64e).

"Il y a beaucoup de positif après ce match, on a six points, on n'a quasiment pas été inquiété, mais on pouvait marquer plus", a analysé Garcia, arrivé cet été en remplacement de Luciano Spalletti.

Naples est 2e à égalité de points (6 pts) avec le leader, l'AC Milan, vainqueur la veille du Torino (4-1) à San Siro.

Leader à l'issue de la 1ère journée, la Fiorentina n'a pas confirmé et a dû se contenter d'un seul point (2-2) contre Lecce après avoir mené 2-0.

Au Stadio Olimpico de Rome, les joueurs de la Lazio sont sortis sous les sifflets de leurs supporters après leur défaite 1-0 contre le promu Genoa, synonyme de 18e place.

la Lazio, sur le point de finaliser l'arrivée de l'international français Matteo Guendouzi en provenance de Marseille, doit vite réagir: battue lors de la première journée, elle se rend le week-end prochain à Naples.

© 2023 AFP