Ligue 1: Rennes et Montpellier ratent le coche

Paris (AFP) – Rennes, tenu en échec à domicile par le promu havrais (2-2), et Montpellier, corrigé par Reims à La Mosson (3-1), ont laissé passer une belle occasion de recoller à Monaco et à l'OM en tête du classement de la Ligue 1, dimanche lors de la 3e journée.

Présentés comme des candidats sérieux au podium, les Rennais ont un peu de mal à être dignes de cette étiquette. Opposés à un adversaire supposé à leur portée, ils sont repartis du Roahzon Park avec un nul piteux, après avoir pourtant mené 2-0. Incapables de sauvegarder ce résultat favorable, ils ont été victimes de la redoutable efficacité de Nabil Alioui, auteur d'un doublé.

L'entraîneur rennais Bruno Genesio avait de quoi être furieux à l'issue d'un match que ses troupes ont pourtant bouclé en supériorité numérique après l'exclusion du Havrais Samuel Grandsir en seconde période (62e). Une prestation qui fait désordre pour une équipe censée jouer les premiers rôles en championnat.

"Il n'est pas admissible de ne pas faire la différence, de se faire remonter de telle sorte. On s'est un petit peu endormi, on est rentré dans un jeu stérile. Le foot ça ne pardonne pas si vous ne mettez pas de l'engagement, de l'agressivité. On s'est grisés, et on a été sanctionnés", a pesté le technicien.

Teddy Teuma (g), auteur d'un doublé pour Reims face à Montpellier, le 27 août 2023 à La Mosson © Sylvain THOMAS / AFP

A l'instar de Rennes, Montpellier a aussi raté le coche en s'inclinant lourdement à La Mosson face à Reims (3-1). Les Héraultais auraient pu, en cas de victoire, se retrouver à égalité avec Monaco et Marseille, mais la pression a sans doute été trop forte et ils ont sombré contre les Rémois, portés par les deux buts de Teddy Teuma et désormais en 3e position.

Strasbourg, victorieux de Toulouse à La Meinau (2-0), n'est pas loin (5e) alors qu'en bas de tableau, Clermont a subi sa troisième défaite en autant de sorties contre Metz (1-0) et reste bon dernier. Pisté par l'Ajax Amsterdam, l'attaquant géorgien de Metz George Mikautadze, auteur du but, a joliment soigné ce qui était peut-être son ultime apparition sur les pelouses de L1.

