Euro de volley: qui peut faire chuter l'Italie à domicile?

Rome (AFP) – Championne d'Europe et du monde en titre, l'Italie aborde l'Euro-2023 de volley-ball masculin (28 août-16 septembre), organisée partiellement à domicile, en favorite, mais la Pologne, la Serbie ou la France peuvent l'inquiéter, voire la faire chuter.

A un an des Jeux olympiques 2024 de Paris, le gotha européen dispute son dernier grand tournoi, avec une phase de poules répartie sur quatre pays (Italie, Macédoine du nord, Bulgarie, Israël) et un Final Four à Rome.

Les Italiens, champions du monde 2022 et d'Europe 2021, auront l'avantage de disputer tous leurs matches devant leur public.

Ce n'est pas le seul de leurs atouts, comme ils l'ont montré durant le Mémorial Wagner qu'ils ont remporté mi-août en battant la France (3-0) et la Pologne (3-1) et en s'inclinant de peu face à la Slovénie (3-2), soit trois autres prétendants au titre européen.

Mais l'entraîneur italien Ferdinando De Giorgi appelle ses joueurs à la prudence: "Cela sera un Euro très disputé, sans une équipe nettement favorite et au-dessus du lot".

Le passeur et capitaine italien Simone Giannelli, élu meilleur joueur du Mondial-2022, ne se projette pas lui au-delà de la phase de poules où l'Italie affrontera l'Allemagne, la Belgique, l'Estonie, la Serbie et la Suisse.

"Il ne faut sous-estimer aucun adversaire en phase de poules. Il faut prendre les matches les uns après les autres et surtout s'amuser sur le terrain et avec nos supporters", a relevé le joueur de Pérouse.

Abonnés des podiums dans les derniers rendez-vous internationaux, la Pologne (3e de l'Euro-2019 et 2021, vice-championne du monde 2022 et Ligue des nations 2023), la Serbie, championne d'Europe 2019, ou encore la Slovénie, vice-championne d'Europe 2019 et 2021, peuvent troubler la sérénité italienne.

Tout comme la France. Depuis leur titre olympique à Tokyo, les Bleus ont certes remporté la Ligue des nations 2022, mais ils ont aussi collectionné les déceptions (8e de la Ligue des nations 2023, 5e du Mondial-2022, 9e de l'Euro-2021).

Et pour cet Euro, où ils affronteront en poules à Tel-Aviv, la Grèce, Israël, le Portugal, la Roumanie et la Turquie, il y a une grosse inconnue, l'état de forme d'Earvin Ngapeth qui, blessé à la cuisse droite, n'a plus joué depuis plus de trois mois.

"Cinq équipes sont susceptibles d’être sacrées: Pologne, Italie, Slovénie, Serbie et nous. L’objectif, c’est de gagner", a balayé le réceptionneur-attaquant.

