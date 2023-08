Wall Street clôture en hausse avant une semaine chargée en indicateurs

New York (AFP) – La Bourse de New York a clos en hausse lundi, entamant dans le vert une semaine chargée en indicateurs sur l'inflation et l'emploi américains après un mois difficile.

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Lire la suite L'indice Dow Jones a gagné 0,62% à 34.559,98 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,84% à 13.705,13 points et le S&P 500 de 0,63% à 4.433,31 points. Le mois d'août, historiquement baissier pour Wall Street lorsque les actions ont bien commencé l'été, n'a pas failli à sa réputation. A l'ouverture lundi, le Dow Jones était en recul de 3,4% en août, le S&P 500 en retrait de plus de 4% et le Nasdaq de plus de 5%. "Les actions ont retrouvé confiance en ce début de semaine, grâce notamment à une résurgence du secteur de la technologie", a résumé Patrick Martin de Shaeffer. Les investisseurs ont digéré le discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed) à la conférence de Jackson Hole (Wyoming) vendredi. Le patron de la banque centrale a averti que la Fed était "prête à encore augmenter les taux si nécessaire" mais qu'elle le ferait "prudemment". Les investisseurs ont bien accueilli sa confiance dans la poursuite de la croissance économique américaine, M. Powell ayant pointé des dépenses de consommation "robustes". "On dirait qu'il était plus optimiste", a jugé Jack Ablin de Cresset Capital. "Cela pourrait être un signe qu'on ne va pas voir les taux augmenter encore mais qu'ils vont rester en l'état pour l'instant", a estimé l'analyste. Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans se détendaient à 4,20% contre 4,23% à la précédente clôture. Sur le marché actions, "on a eu une petite séquence de repli au cours des quatre à cinq dernières semaines mais cela pourrait être ce qui va soutenir l'allant des investisseurs", invités à acheter à la baisse, a encore noté M. Ablin. La Chine a par ailleurs dévoilé des mesures de relance "favorables au marché, ce qui a pu instiguer la hausse du jour" à Wall Street, a-t-il ajouté. Pékin a annoncé dimanche la réduction de moitié de la taxe sur les transactions boursières, une mesure significative destinée à restaurer la confiance dans le deuxième marché boursier mondial. En outre, des discussions commerciales ont eu lieu à Pékin entre la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo et son homologue chinois Wang Wentao. Les deux pays sont convenus de mettre en place un groupe de travail pour "faire avancer les intérêts commerciaux américains en Chine", selon le ministère américain du Commerce. Cette semaine sera par ailleurs bien chargée en indicateurs macro-économiques aux Etats-Unis avec notamment la confiance des consommateurs mardi, la deuxième estimation du PIB des Etats-Unis au 2e trimestre mercredi, l'inflation selon l'indice PCE --mesure favorite de la Fed--, jeudi et enfin vendredi, les chiffres officiels de l'emploi pour août. Du côté des valeurs, le titre du groupe industriel diversifié 3M a grimpé de 5,22%, le Wall Street Journal ayant affirmé que le groupe est proche d'un accord allant jusqu'à 5,5 milliards de dollars pour solder les poursuites liées aux bouchons d'oreilles inefficaces destinés aux militaires et fabriqués par sa filiale Aearo Technologies. Les titres cotés aux Etats-Unis du constructeur chinois de voitures électrique Xpeng, l'un des rivaux de Tesla en Chine, se sont envolés de 5,31% après l'acquisition pour 744 millions de dollars de la filiale électrique du "Uber chinois", Didi. Tesla a stagné (+0,10%). Profitant des mesures chinoises, le géant de la distribution Alibaba a vu ses actions grimper de 2,69%. Le titre de Boeing a rebondi (+1,63%) après plusieurs séances de baisse en réaction à des problèmes de retards de livraison de l'avionneur. Nvidia, le concepteur de puces très demandées pour l'intelligence artificielle, a repris la pente ascendante (+1,78%). © 2023 AFP