Basket/Mondial-2023: trois nouveaux qualifiés, dont l'Australie

Jakarta (AFP) – Trois nouveaux pays ont assuré mardi leur présence au deuxième tour du Mondial de basket: la République dominicaine, l'Italie et l'Australie, qui a éliminé le Japon (109-89) battu devant son public, à Okinawa.

Ils rejoignent le Canada, la Lettonie, les Etats-Unis, l'Espagne, la Lituanie, le Monténégro et l'Allemagne.

La "Mannschaft" termine en tête du groupe E après avoir remporté une troisième victoire, contre la Finlande (101-75), et est accompagnée par les "Boomers" australiens, également l'un des candidats au podium.

Ces derniers n'ont laissé aucune chance aux Japonais, dominés à l'intérieur (44 rebonds à 33, 68 points marqués dans la raquette contre 34) et distancés dès la mi-temps (57-35).

L'arrière d'Oklahoma Josh Giddey s'est aussi régalé, inscrivant 26 points et offrant 11 passes décisives.

L'Italie, également dos au mur, a elle davantage peiné à Manille contre les Philippines, déjà éliminées, mais s'en est sortie grâce à sa profondeur d'effectif (cinq joueurs à plus de 10 unités).

Elle termine à la deuxième place du groupe A, derrière la République dominicaine, qui a dû attendre la dernière minute pour écarter l'Angola (75-67), qui pouvait encore se qualifier.

Karl-Anthony Towns bien muselé par les intérieurs angolais (8 pts et 2 rebonds), les Dominicains s'en sont notamment remis à leur meneur Andres Feliz (17 pts).

Toujours à Manille, la Lituanie a elle remporté le choc pour la première place du groupe D, contre le Monténégro (91-71), portée notamment par son jeune meneur (22 ans) Rokas Jokubaitis (19 pts à 9/12 au tir, 6 passes décisives).

A Jakarta, c'est le Canada qui a terminé en tête du groupe H, creusant l'écart face aux Lettons dans l'ultime période (67-57 à la fin du troisième quart-temps, 101-75 score final).

Le meneur d'Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander, a été étincelant comme contre la France en ouverture, inscrivant de nouveau 27 points (plus six rebonds et six passes décisives).

