Wall Street hésitante, oscille autour de l'équilibre

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert sur une note hésitante mardi, oscillant autour de l'équilibre, après une séance positive la veille, dans l'attente plus tard dans la semaine d'indicateurs sur l'inflation et l'emploi aux Etats-Unis.

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Le Dow Jones avançait de 0,02%, le Nasdaq cédait 0,08% et l'indice S&P 500 était stable (+0,01%). © 2023 AFP