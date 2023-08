Olivier Klein, nouveau "monsieur antiracisme et haine LGBT" du gouvernement

Paris (AFP) – L'ex-ministre du Logement Olivier Klein a été nommé mercredi en conseil des ministres Délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah).

Publicité Lire la suite

Il prendra ses fonctions le 1er septembre à la tête de cet organisme rattaché à Matignon, où il succède à Sophie Elizéon.

Olivier Klein, 56 ans, avait quitté ses fonctions de ministre du Logement en juillet. Resté douze mois seulement à la tête du ministère, il s'était évertué à faire exister son domaine de compétences, potentielle "bombe sociale" aux yeux de Bercy et de l'Elysée.

"Le sujet des discriminations est au cœur de mon engagement associatif et politique depuis près de 40 ans, et lutter contre les discriminations liées à l'origine ou à l'orientation sexuelle me paraît extrêmement important dans la période à venir", a-t-il assuré mercredi à l'AFP.

D'abord membre du Parti communiste, ce professeur de physique-chimie a rejoint le PS en 2006 avant d'être élu en 2011 maire de Clichy-sous-Bois, ville déshéritée de Seine-Saint-Denis au coeur des violences urbaines de 2005.

Il a lui même grandi dans le quartier du Chêne Pointu, régulièrement présenté comme l'une des copropriétés les plus dégradées de France.

A la tête de la Dilcrah "il y a deux feuilles de route: une sur la lutte contre les discriminations liées à l'origine, l'autre sur les discriminations contre les personnes LGBT. Ces deux feuilles de route sont déjà prêtes, il va falloir les faire vivre", a assuré à l'AFP le nouveau délégué interministériel.

"Le testing fait partie des choses annoncés dans le plan Quartiers 2030" amorcé par le président Emmanuel Macron fin juin à Marseille, a-t-il ajouté, en soulignant sa "sensibilité sur la question des quartiers populaires et de la discrimination que peuvent connaître leurs habitants".

"Tout cela sera au cœur de mon action", a-t-il promis.

Après une quinzaine d'années dans le camp socialiste, Olivier Klein s'est rapproché puis a soutenu Emmanuel Macron.

Il a également dirigé le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) entre 2017 et 2022 et été vice-président de la Métropole du Grand Paris, délégué à l'habitat et la mixité.

© 2023 AFP