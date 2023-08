Basket/Mondial-2023: du sérieux et des sourires pour les Bleus contre l'Iran

Jakarta (AFP) – L'équipe de France de basket a retrouvé un peu le sourire après sa piteuse élimination au premier tour du Mondial, Rudy Gobert en tête, en disposant avec sérieux et la manière de l'Iran (82-55) pour son premier match de classement, jeudi à Jakarta.

Ce succès n'effacera pas la désillusion, mais au moins les Bleus, après le pénible succès contre le Liban (85-79), se sont fait plaisir, surtout en deuxième période, une fois l'écart creusé (44-27, 25e) après un premier quart-temps indigeste en attaque (9-12).

Dunks, alley-hoops, passes aveugles, ils ont alors réchauffé la triste ambiance dans une Indonesia Arena remplie à peine au tiers.

"Le basket est notre passion avant d'être notre métier. C'est important qu'ils puissent s'amuser même dans des circonstances douloureuses pour nous. C'est quand même mieux d'en profiter pour se faire plaisir, bien jouer, se livrer", a souligné le sélectionneur Vincent Collet, qui a aussi apprécié l'intensité défensive déployée dès le début de match.

Rudy Gobert a notamment permis quelques dunks, après avoir déclaré forfait contre le Liban en raison d'une cheville douloureuse.

Son retour et celui de l'autre pivot, Moustapha Fall (victime d'une rage de dents avant d'affronter le Liban), ont densifié le secteur intérieur.

"Quand on joue avec de vrais +big men+ ça change le jeu. Ils sont dominants et efficaces. Rudy été très bon en défense et dans la dissuasion, +Mous+ sur ses prises de positions intérieures aussi", a commenté le capitaine Nicolas Batum.

Gobert (9 pts, 9 rebonds et 4 contres) termine avec la meilleure évaluation de l'équipe, à égalité avec Nando De Colo (12 pts dont 10 dans l'ultime période), enfin sorti de sa boîte dans le dernier quart-temps.

"J’essaie d’être moi, tout simplement, d’aider les autres, de prendre du plaisir, au final c'est ça qui est important. Il ne faut pas oublier la chance qu’on a de faire ce qu’on aime", a commenté Gobert, passé à travers au premier tour.

Le Français Rudy Gobert contre l'Iran au Mondial de basket, le 31 août 2023 à Jakarta © ADEK BERRY / AFP

"Sur le terrain mon but est de dominer, d'être leader, mes coéquipiers attendent de moi que je sois ce joueur. C'est important qu’en tant que leader je montre que je prends du plaisir et que je suis là pour mes coéquipiers", a-t-il ajouté.

Il devrait avoir une autre occasion de le montrer samedi contre la Côte d'Ivoire, deuxième et dernier match de classement.

