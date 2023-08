Euro-2023: la France enchaîne et retrouve Ngapeth plus tôt que prévu

Tel-Aviv (AFP) – Même si sa contribution s'est limitée à quelques minutes en fin de match, Earvin Ngapeth a fait son retour en compétition après trois mois d'absence lors de la victoire des Bleus face au Portugal (3-1) en phase de poules de l'Euro-2023, jeudi à Tel-Aviv.

Deuxième victoire en deux matches, qualification pour les 8e de finale quasiment assurée et retour tant attendu de leur joueur-vedette, tout va pour le mieux pour les champions olympiques 2021.

Il y aurait bien quelques reproches à faire sur leur efficacité aux services et sur la gestion des fins de sets, déjà passables la veille contre la Turquie (3-0) et qui ont permis aux Portugais de revenir à une manche partout.

Mais les Bleus ont aussi montré que leur groupe avait de la ressource, avec dans le rôle du joueur providentiel, Timothée Carle, auteur de 19 points et meilleur marqueur de la rencontre.

Entré en jeu avec le pointu Stephen Boyer (9 points) dans la deuxième manche, le réceptionneur-attaquant de Berlin a redonné l'ascendant à la France avec son 76% d'efficacité en attaque.

"Je suis super content d'avoir un rôle dans cette victoire, contre un adversaire qui n'est jamais facile. Cette victoire est le résultat d'un beau travail d'équipe", a-t-il expliqué à l'AFP.

"Une équipe qui tourne bien"

"Dans ce genre de tournoi, où on enchaîne les matches, tout le monde a son rôle à jouer. A nous (les remplaçants) d'apporter de l'énergie", a insisté Carle, le seul parmi les 14 de cet Euro-2023 avec Quentin Jouffroy à ne pas avoir participé au sacre olympique de Tokyo.

L'autre bonne nouvelle est le retour de Ngapeth, bien plus tôt qu'anticipé, puisque l'encadrement des Bleus avait évoqué avant le coup d'envoi du tournoi une phase de poules sans lui.

"Ce n'était pas prévu, le coach m'a demandé durant le 4e set si je me sentais de rentrer et j'ai dit OK. Je suis content d'avoir retrouvé le terrain", a expliqué à l'AFP la star des Bleus, âgée de 32 ans et victime en mai d'une fissure du tendon quadricipital de la cuisse droite.

"Mais il ne faut pas être impatient et trop pressé, on va continuer de prendre notre temps", a-t-il insisté, avant de saluer la prestation de ses coéquipiers.

"On a une équipe qui tourne bien", a lancé avec appétit Ngapeth qui rêve d'un deuxième sacre européen pour le volley français après 2015.

Les Bleus disposent vendredi d'un jour de repos, avant d'affronter Israël samedi, puis la Roumanie lundi et la Grèce mardi.

Les quatre premiers du groupe D se qualifieront pour les 8e de finale qui auront lieu à Varna, en Bulgarie, les 8 et 9 septembre.

