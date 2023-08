Les concerts de Taylor Swift bientôt projetés au cinéma en Amérique du Nord

New York (AFP) – La dernière tournée de concerts de la méga star de la pop américaine Taylor Swift, débutée en mars aux Etats-Unis avant de partir à l'étranger jusqu'à fin 2024, va être diffusée cet automne au cinéma aux Etats-Unis, Canada et Mexique, a fait savoir jeudi l'artiste de tous les records.

"La tournée Eras a été mon expérience de vie la plus importante et je déborde de joie pour vous annoncer qu'elle va bientôt s'afficher sur grand écran", a écrit sur les réseaux sociaux cette trentenaire adulée dans son pays et à l'international, véritable phénomène culturel de la pop et de la folk et redoutable rouleau compresseur commercial.

Le film-concert "Taylor Swift: The Eras Tour" sortira le 13 octobre aux Etats-Unis, Canada et Mexique. La première chaîne américaine de salles de cinéma AMC, qui reste lourdement endettée, devrait projeter le long-métrage à raison de quatre séances par jour du jeudi au dimanche.

Les billets sont déjà en vente aux prix hors taxes de 19,89 dollars pour un adulte et 13,13 dollars pour un enfant ou une personne âgée, AMC promettant sur son site internet de doper son serveur pour "gérer un flux cinq fois plus important que la vente normale de billets".

La vente de billets de concerts aux Etats-Unis peut être chaotique comme l'a montré, justement pour la tournée de Taylor Swift, l'affaire du géant Ticketmaster qui a dû s'expliquer devant le Congrès à Washington sur des pratiques anticoncurrentielles présumées.

La musicienne de 33 ans vient de boucler une partie de sa tournée aux Etats-Unis, au Mexique et devrait finalement faire un crochet par le Canada en novembre 2024.

Elle va maintenant mettre le cap sur l'Argentine, puis l'Europe, l'Asie et l'Australie jusqu'à la fin de l'an prochain.

Avec 146 dates dans des stades complets, Taylor Swift -- qui a commencé toute jeune dans un bar de Nashville (Tennessee, sud), "capitale" de la country -- devrait atteindre le milliard de dollars de recettes.

En juillet, elle a détrôné Barbara Streisand en tête du palmarès Billboard comme l'artiste féminine ayant le plus grand nombre d'albums numéro 1 des ventes, avec 12 disques, dont le dernier "Speak Now (Taylor's Version)".

© 2023 AFP