La Bourse de New York ouvre en hausse, le rapport sur l'emploi bien accueilli

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, plutôt satisfaite du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui confirme la décélération progressive du marché du travail, de nature à calmer l'inflation et dissuader la banque centrale américaine (Fed) de relever encore ses taux.

Le parquet du New York Stock Exchange © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,56%, l'indice Nasdaq s'appréciait de 0,70% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,61%. © 2023 AFP