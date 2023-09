Mondial de basket: quatre qualifiés dont les Etats-Unis, l'Espagne et le Canada surpris

Jakarta (AFP) – Les Etats-Unis, bien que poussifs, et la Lituanie, la Slovénie et l'Allemagne se sont qualifiés vendredi pour les quarts de finale du Mondial de basket, dont le Canada ou l'Espagne restera à la porte (comme l'Australie) après leurs défaites surprises face à la Lettonie et au Brésil.

L'ailier américain Anthony Edwards prend un panier contre le Monténégro à Pasay city, en banlieue de Manille, le 1er septembre 2023 © Ted ALJIBE / AFP

Les Canadiens, flamboyants au premier tour, ont été pris défensivement à Jakarta par les Auriverde (69-65), emmenés par le jeune meneur Yago Santos qui a fait basculer la rencontre en inscrivant deux paniers consécutifs dans les dernières 90 secondes pour donner quatre points d'avance à son équipe (64-60). Un peu plus tôt dans ce groupe L, la Lettonie avait franchi une nouvelle étape de son étonnante aventure pour son premier Mondial, en terrassant, après la France au premier tour, le tenant du titre espagnol (74-69) après avoir remonté 11 points de retard à l'entrée du dernier quart-temps. Conséquence de ce double coup de tonnerre dans un groupe où les quatre équipes comptent trois victoires: l'Espagne et le Canada s'affronteront dimanche dans un match à quitte ou double, comme les Lettons et les Brésiliens. Il y aura (au moins) un invité surprise en quarts de finale. L'ailier letton Andrejs Grazulis contre le tir d'Usman Garuba lors du succès contre l'Espagne à la Coupe du monde à Jakarta, le 1er septembre 2023 © ADEK BERRY / AFP Deux groupes ont en revanche livré leur verdict. Celui des Américains, qualifiés malgré leurs difficultés à Manille pour venir à bout du Monténégro (85-73), qui a mis en lumière l'une de leurs faiblesses identifiées, le jeu dans la raquette. Les États-Unis ont souffert face au pivot de Chicago Nikola Vucevic (18 pts, 16 rebonds et 2 contres) et dans le secteur du rebond (23 rebonds offensifs laissés au Monténégro). Un autre groupe chamboulé "C'est avec ce genre de match qu'on progresse plus qu'avec une victoire par 40 points d'écart. Il faut connaître ce genre de match serré où chaque possession compte", a commenté Steve Kerr, sélectionneur de Team USA dont aucun des 12 joueurs n'avait porté le maillot des A en compétition avant ce Mondial. Ses joueurs passeront un autre test dimanche, avec en jeu la première place du groupe G, face aux intérieurs lituaniens, plutôt faciles vainqueurs de la Grèce (92-67). Les deux qualifiés du groupe K sur l'archipel d'Okinawa sont aussi connus: l'Allemagne, qui a dynamité la Géorgie (100-73) grâce à un festival à longue distance (20/35), et la Slovénie. L'équipe de Luka Doncic (meilleur marqueur avec 20 pts, 7 rbds et 6 passes) a pris sa revanche sur les "Boomers" de Josh Giddey (25 pts, 8 rebonds et 4 passes décisives, mais aussi 6 balles perdues), qui l'avaient battue pour le bronze aux JO de Tokyo en 2021. Le petit meneur du Brésil Yago Santos défie les Canadiens Dwight Powell et RJ Barrett à Jakarta, le 1er septembre 2023 © ADEK BERRY / AFP Comme le groupe L à Jakarta, la poule I à Manille a elle été chamboulée par les résultats du jour. L'Italie, dans le sillage de Simone Fontecchio (30 pts), a comblé un écart de 16 points au début de l'ultime période pour renverser la Serbie (78-76), alors que Porto Rico a dompté (102-97) la République dominicaine et Karl-Anthony Towns (39 pts) grâce à 37 points et 11 passes décisives de Tremont Waters, l'ancien meneur de Boulogne-Levallois. Les vainqueurs d'Italie-Porto Rico et de Serbie-République dominicaine dimanche seront en quarts.