Mondial-2023 de basket: les Bleus en ont fini avec leur pensum

Jakarta (AFP) – Il était temps que cela se termine: le chemin de croix de l'équipe de France de basket au Mondial a pris fin samedi à Jakarta par une victoire étriquée contre la modeste Côte d'Ivoire (87-77) qui lui permet de terminer à la 18e place.

Très loin de l'objectif de titre claironné avant la compétition, dont les Bleus ont été boutés dès leur deuxième match, avec une deuxième défaite, contre la Lettonie (88-66) après celle concédée face au Canada (95-65).

Difficile, ensuite, de se motiver pour le dernier match de poule, contre le Liban (85-79), puis pour les deux matches de classement, face à l'Iran (82-55) puis les Ivoiriens.

Vincent Collet a expliqué à la presse s'être dit "très inquiet" auprès de son assistant Pascal Donnadieu après l'échauffement des Bleus, peu concernés, et cela s'est vérifié.

En manque d'agressivité défensive, nonchalants (17 ballons perdus), ils étaient encore menés à trois minutes de la sirène (75-74) après avoir compté jusqu'à dix points d'avance dans le troisième quart-temps (60-50).

Ils s'en sont sortis en inscrivant alors neuf points sans en encaisser un seul (83-75), dont un tir primé de Nando De Colo qui, comme face à l'Iran, s'est réveillé en fin de match (13 pts).

"Semaine difficile"

Sylvain Francisco avec l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire au Mondial de basket le 2 septembe à Jakarta © Yasuyoshi CHIBA / AFP

"C'est la fin d'une semaine difficile, c'est sûr. On le savait en la démarrant (...) Fort heureusement certains étaient plus investis que d'autres pour terminer sur une bonne note" a souligné Collet.

Il a cité, outre De Colo, Isaïa Cordinier (19 pts), Sylvain Francisco (15 et 7 passes décisives), Rudy Gobert (17 pts, 8 rebonds) et Nicolas Batum, qui s'est "réveillé" en fin de match (1 rebond, 2 interceptions, 2 passes et 2 points dans les 5 dernières minutes).

Les Bleus se disperseront dimanche, et ne se retrouveront (pour certains) qu'en février pour les qualifications à l'Euro-2025, avant l'échéance majeure des JO-2024 de Paris.

"Il faut faire ce qu'il faut pour que, l'année prochaine, on soit beaucoup mieux préparés et qu'on ait envie d'aller faire un vrai résultat. Et pas juste le dire" a commenté De Colo.

D'ici-là, la Fédération aura tiré, aux alentours du 10 octobre, le bilan complet de cet échec après lequel elle a promis de "tout mettre sur la table", selon le manager général de l'équipe de France Boris Diaw.

Dont l'avenir de Collet, en poste depuis 2009 et qui n'a pas été confirmé dans ses fonctions et est donc "pour l'instant dans l'attente".

Le sélectionneur de l'équipe de France Vincent Collet au cours du match du Mondial de basket contre la Côte d'Ivoire le 2 septembre 2023 à Jakarta © Yasuyoshi CHIBA / AFP

Sans club pour pouvoir mieux préparer les JO, il va "déjà (se) ressourcer et on verra ce qu'il va se passer."

