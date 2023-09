Tour d'Espagne: l'Allemand Kämna rentre dans l'histoire, Kuss reste en rouge

Madrid (AFP) – L'Allemand Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) a remporté dimanche la 9e étape du Tour d'Espagne cycliste entre Carthagène et Caravaca de la Cruz (région de Murcie), marquée par de nouvelles intempéries qui ont perturbé la fin de course.

Le coureur de la Bora-Hansgrohe est allé s'imposer en solitaire au sommet du Collado de la Cruz de Caravaca, après avoir passé plus de 100 kilomètres dans l'échappée du jour. Il rentre dans le cercle fermé des coureurs ayant remporté une étape de chaque Grand Tour.

"Je suis vraiment très heureux d'être de retour sur un podium et de décrocher cette victoire", a déclaré Kämna au micro d'Eurosport. "On a eu des bordures au début de l'étape, j'ai essayé de bien me placer pour ne pas dépenser trop d'énergie", a-t-il ajouté.

L'Allemand devance ses compagnons d'échappée Matteo Sobrero (Team Jayco AlUla) et Chris Hamilton (Team DSM-Firmenich). Ces derniers ont été les premiers à attaquer au pied de la dernière difficulté du jour, le Collado de la Cruz de Caravaca, mais n'ont pas réussi à suivre le coup de pédale de Kämna dans des pourcentages élevés, entre 15 et 20%.

"La fin était compliquée, ça montait et ça descendait... C'était difficile de trouver le moment pour lâcher les autres coureurs", a expliqué le vainqueur du jour. "Je suis heureux de l'avoir trouvé. J'ai vu qu'il y avait un petit écart dans un virage à gauche et je me suis dit 'après le virage j'y vais à fond' et j'ai réussi à faire un vrai écart en allant au-delà de mes limites pendant quelques minutes", a-t-il décrit à l'arrivée.

L'Allemand Lennard Kämna vainqueur de la 9e étape de la Vuelta, le 3 septembre 2023 à Collado de la Cruz de Caravaca © JOSE JORDAN / AFP

Les temps du classement général ont été pris à 2,05 km de l’arrivée car la route était devenue quasiment impraticable au sommet en raison de trainées de boue.

Bourrasques de vent

L'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) conserve le maillot rouge de leader, et le Français Lenny Martinez, troisième du classement général, celui du meilleur jeune.

Le triple-vainqueur de la Vuelta Primoz Roglic a placé une attaque à quelques kilomètres de l'arrivée en tête du peloton, derrière Almeida (UAE Emirates) et Vlasov (Bora-Hansgrohe), pour grappiller quelques secondes. Le Slovène est sixième, à 2 minutes 29 de Sepp Kuss, et seulement 5 secondes du tenant du titre Remco Evenepoel, quatrième.

L'Américain Sepp Kuss toujours maillot rouge de leader de la Vuelta à l'issue de la 9e étape, le 3 septembre 2023 à Collado de la Cruz de Caravaca © JOSE JORDAN / AFP

Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, a semblé caler un peu et n'a pas pu prendre sa roue. Heureusement pour lui et pour les autres favoris, Roglic a ralenti après avoir passé la ligne fictive fixée entre deux plots à 2,05 km.

À la faveur de grosses bourrasques de vent, la Jumbo-Visma avait provoqué une cassure dans le peloton en imprimant un tempo d’enfer dès les premiers kilomètres de l'étape. Mais le peloton s'est regroupé au pied de la première difficulté du jour: le col de Puerto Casas de la Marina la Perdiz (1ère catégorie).

C'est dans ces pentes que s'est formée l'échappée du jour, autour du vainqueur Lennard Kämna, l'Erythréen Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek) ou l'Espagnol Dani Navarro (Burgos-BH). Le peloton, divisé par endroit en plusieurs petits groupes en raison du vent, a laissé filer les hommes de tête, qui ont compté jusqu'à 8 minutes 20 d'avance, avant que l'écart ne diminue en fin d'étape autour des 3 minutes 30.

Les coureurs seront de repos lundi, avant de se diriger vers de nouvelles étapes de montagne.

