Ryder Cup: deux vainqueurs de Majeurs et un espoir suédois retenus avec l'équipe européenne

Londres (AFP) – Le capitaine de l'équipe européenne de Ryder Cup (29 septembre-1er octobre à Rome), Luke Donald, a complété sa formation lundi en retenant l'Anglais Justin Rose et l'Irlandais Shane Lowry, des anciens vainqueurs de Majeurs, mais aussi l'étoile montante suédoise Ludvig Aberg.

Les trois autres invitations (wild cards) ont été attribuées à l'Anglais Tommy Fleetwood, à l'Autrichien Sepp Straka et au Danois Nicolai Hojgaard. Ces six golfeurs accompagneront donc les six joueurs ayant déjà obtenu automatiquement leur billet pour Rome, où ils tenteront de reconquérir le trophée: Rory McIlroy (NIR), Jon Rahm (ESP), Matt Fitzpatrick (ENG), Viktor Hovland (NOR), Tyrrell Hatton (ENG) et Robert MacIntyre (SCO).

Aberg, ancien numéro un mondial amateur, constitue l'une des attractions de ce groupe puisqu'il n'est devenu professionnel qu'en juin, avant de remporter ce dimanche l'European Masters à Crans-Montana (Suisse).

A 23 ans, il devient le golfeur à passer le plus rapidement du circuit amateur à une Ryder Cup, un record détenu jusque-là par l'Espagnol Sergio Garcia, en 1999.

"Nous savions évidemment ce qu'il faisait à l'université. Les seuls golfeurs comparables sur les quatre dernières années sont Viktor Hovland et Jon Rahm. Il est à ce niveau-là", a déclaré à son propos Luke Donald.

"Nous avons un grand réservoir de talents en Europe et notre équipe pour Rome reflète parfaitement cela, entre des joueurs ayant une solide expérience de la Ryder Cup et des recrues enthousiasmantes et talentueuses", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis n'ont plus soulevé le trophée en terre européenne depuis 1993 mais ils arriveront en Italie en tant que favoris, avec trois vainqueurs de Majeurs cette année, dont la star du circuit LIV Brooks Koepka et le numéro un mondial Scottie Scheffler.

La liste du capitaine américain Zach Johnson, dévoilée en fin de semaine dernière, comprend également Wyndham Clarke (vainqueur de l'US Open 2023), Brian Harman (vainqueur du British Open 2023), Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele, Sam Burns, Rickie Fowler, Colin Morikawa, Jordan Spieth et Justin Thomas.

