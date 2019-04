"Ni la Lune, ni Mars, ne sont des plans B" face au changement climatique

France 24

Florence Porcel est l'une des rares femmes à faire de la vulgarisation scientifique en France. Elle explique, avec humour et exigence, les plus grands secrets de l'univers dans son dernier livre "Les BIG secrets de l'univers" (éd. Dunod). Une passion pour les sciences et l'espace qui l'a longtemps exposée au cyberharcèlement sur Internet. Rencontre pour "Paris Direct".