Kery James, "Banlieusard" et fier de l'être

Anthony Ravera

Kery James vient nous parler de son film "Banlieusard", sorti sur Netflix le 12 octobre et véritable succès, avec plus de 3 millions de stream. Le MC revient sur le chemin de croix qu'il a emprunté pour faire exister ce long métrage, coréalisé par Leïla Sy. Dans cet épisode de "Légendes urbaines", c'est Reda Kateb qui pose la question mystère et Fatou Biramah à l'exercice du billet d'humeur. Enfin, Kery James nous offre un live acoustique au piano du classique "Douleur ébène".