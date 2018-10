Paul Kagame : "Avec Macron, nous pouvons faire des progrès"

Dans le cadre du sommet de la Francophonie à Erevan, en Arménie, France 24 et RFI ont interviewé le président rwandais Paul Kagame, qui a souligné sa volonté d’améliorer les relations entre son pays et la France.

À l'occasion du XVIIe sommet de la Francophonie qui a lieu les 11 et 12 octobre à Erevan, en Arménie, les journalistes Marc Perelman de France 24 et Christophe Boisbouvier de RFI, ont interviewé le président rwandais Paul Kagame.

Au cours de cet entretien, celui qui est également président de l’Union africaine a souligné sa volonté d’améliorer les relations entre son pays et la France.

Bonne volonté

"J’espère qu’on fera des progrès (…), que nos relations diplomatiques seront renforcées demain. Les nouvelles époques vont apporter de nouvelles choses. Aujourd’hui, c’est le président Macron qui est en face de nous, et il a un esprit ouvert (…) Nous pouvons faire des progrès", a insisté Paul Kagame.

"Le président Macron a apporté une certaine fraicheur dans l’arène politique, pas seulement en France, mais également en Afrique et dans le reste du monde", a-t-il par ailleurs jugé.

Les relations entre les deux pays sont extrêmement tendues depuis le génocide de 1994, le Rwanda accusant la France d'avoir formé des forces génocidaires et exfiltré des extrémistes. Mais elles se sont améliorées ces derniers mois, après le soutien appuyé de Paris à une candidature rwandaise pour diriger l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en la personne de la ministre des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo. Un soutien largement interprété comme un geste de bonne volonté à l'égard de Kigali. "Avec Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie, nous allons améliorer la situation de la francophonie au Rwanda", a commenté Paul Kagame.

Élections en RD Congo

Le président rwandais a également été interrogé sur les désordres que peut susciter l’élection présidentielle de décembre en République démocratique du Congo voisine, et sur le rôle que pourrait jouer le Rwanda. "La responsabilité de la gestion de ces problèmes revient au pays [la RD Congo] et à ses dirigeants. Les autres pays peuvent jouer des rôles secondaires, nous pouvons soulever des questions (…), c'est ce qui a été fait depuis un bon moment avec l’Union africaine, l’ONU, et d’autres partenaires comme l’Europe", a-t-il répondu.

Déjà deux fois reportées, les élections présidentielle, législatives et provinciales du 23 décembre doivent organiser la succession du président Joseph Kabila après 18 ans à la tête d'un pays qui n'a jamais connu de transition pacifique.

Par Marc PERELMAN , Christophe BOISBOUVIER