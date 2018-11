Macky Sall veut une mobilisation contre le terrorisme au Sahel comme en Syrie

Invité de Marc Perelman, le président du Sénégal Macky Sall est revenu sur la menace terroriste au Sahel et sur le manque de moyens des pays de la sous région pour lutter contre ce fléau. Suite aux appels de plusieurs chefs jihadistes actifs au Mali auprès de la communauté peul, le président demande à ses compatriotes peuls à ne pas céder à ceux-ci.

Le président du Sénégal a également été interrogé sur les questions de politique intérieure à moins de quatre mois de l’élection présidentielle. Accusé par Amnesty International et l’ONU de tout faire pour éliminer ses opposants, notamment Khalifa Sall, l’ex maire de Dakar condamné à cinq ans de prison, et Karim Wade, le fils de l'ancien président, qui vit en exil au Qatar, Macky Sall s’est défendu en rappelant que "personne n’a été éliminée volontairement, la preuve il y a plus de cent candidats déclarés". Et de rappeler son objectif politique : "gagner la présidentielle dès le premier tour".

Par Marc PERELMAN