L'ENTRETIEN

Sur France 24, Henri Konan Bédié confirme sa rupture avec Alassane Ouattara

L’ex-président ivoirien Henri Konan Bédié a reçu France 24 en exclusivité chez lui jeudi. Il affirme que l’union avec Alassane Ouattara est terminée et qu’il est en train de former une nouvelle alliance, tendant la main à Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Il laisse aussi entendre qu’il pourrait lui-même être candidat à la présidentielle de 2020.

