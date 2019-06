L'Entretien

Dans un entretien exclusif à France 24, le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi a qualifié samedi de "spéculation destinée à déstabiliser" la controverse autour de son élection. Il s'est dit "d'accord" avec l'interdiction d'une marche de l'opposition dimanche.

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a accordé samedi 29 juin son premier entretien depuis son arrivée au pouvoir à France 24. Il revient sur la polémique autour de sa victoire face à Martin Fayulu. "C’est de la spéculation, destinée simplement à vouloir déstabiliser les institutions dans le but bien compris de certains qui sont à la base de ce genre de manipulations, notamment le candidat malheureux", affirme-t-il à propos de ces controverses. "Pour ma part, je dis, tout ça, c’est du pipeau, ça n’a rien à voir avec la réalité", a ajouté le président congolais sur France 24.

"Il n’y aura pas de répression. Les forces de sécurité sont formées pour maintenir la paix", poursuit Félix Tshisekedi au sujet de la manifestation organisée dimanche par l’opposition à Kinshasa. Le président de la RD Congo maintient l’interdiction de cette protestation, déjà prononcée par le gouverneur de la capitale.

"Bien sûr que je suis d’accord avec cette interdiction. Parce que, souvenez-vous, il y a quelques jours une manifestation a été autorisée et elle a donné lieu à des débordements (…) Nous avons comme l’impression que certains confondent démocratie et anarchie. On ne peut pas, alors qu’on a l’autorisation de manifester, faire des débordements et s’en prendre à de paisibles concitoyens ou à du mobilier urbain. Ce sont des choses inacceptables", a-t-il affirmé, rappelant qu’il n’a interdit "aucune manifestation" depuis son arrivée au pouvoir. "Les droits et les libertés des citoyens sont garantis", a conclu le président congolais.

Concernant la présence de l’organisation État islamique en RD Congo, Félix Tshisekedi a affirmé avoir des renseignements selon lesquels "les FDA [Forces démocratiques alliées] se sont inscrites dans cette logique terroriste prônée par l’État islamique". "Il y a comme une sorte de syndicat du crime, du terrorisme, avec les Shebab et les Boko Haram qui ne sont pas très loin", a déclaré le dirigeant congolais, affirmant avoir "l’appui des États-Unis là-dessus, mais pas seulement, de toutes les nations qui forment l’organisation internationale contre le terrorisme."