L'Entretien

Vainqueur de son premier Tour de France 2019 à tout juste 22 ans, le Colombien Egan Bernal fait souffler un vent de fraîcheur sur le cyclisme. De retour sur ses terres, il a accordé un entretien exclusif à France 24 où il évoque son récent succès.

Né à Bogota dans une famille modeste, d'un père vigile et d'une mère ouvrière dans une plantation de fleurs, Egan Bernal a grandi à Zipaquira. En dépit de ses engagements à l'étranger, il reste très attaché à sa terre. Il habite près de chez ses parents, prépare ses courses dans les montagnes voisines et roule avec son petit frère. C'est là que le vainqueur du Tour de France 2019 a livré un entretien à France 24.

Le champion colombien n'a pas manqué de saluer les performances des coureurs français ayant animé le Tour de France : Julian Alaphilippe d'abord, qui a porté le maillot pendant 14 jours et qui "a tout donné", selon Egan Bernal. Thibaud Pinot ensuite, qui a dû abandonner : "Il était le plus fort. Dans les Pyrénées, je n'arrivais pas à le suivre. On ne sait pas ce que ça aurait donné s'il n'avait pas été blessé."

"Je vais désormais me concentrer sur les courses d'une journée pour la fin de la saison." Quant à la prochaine, Bernal n'écarte aucune possibilité : Tour d'Italie, Tour de France, rien ne lui fait peur.