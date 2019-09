L'Entretien

Exclusif - Edward Snowden : "On a changé les lois pour légitimer la surveillance"

France 24

Le lanceur d'alerte Edward Snowden a accordé à France 24 un entretien rare et exclusif. L'ex-employé de la CIA et de la NSA revient sur ses révélations sur la surveillance de masse en 2013 et sur leur impact sur la protection des données dans le monde. Il évoque également son quotidien en exil en Russie.