L'Entretien

L’Iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix en 2003, avocate et militante des droits de l'Homme, revient pour France 24 sur les manifestations en Iran, qui ont été marquées ces deux dernières semaines par des violences meurtrières. Selon l'ONG Amnesty International, au moins 208 manifestants ont été tués dans la répression, le plus lourd bilan enregistré depuis la révolution de 1979.

"Ce qui s’est passé en Iran c’est une oppression maximale, violente de la population, inédite depuis 40 ans", affirme sur France 24 l’Iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix en 2003. "C’est quand un gouvernement se sent faible qu’il devient violent."



L’avocate iranienne appelle les Occidentaux à "ne pas soutenir la dictature et à rester du côté du peuple iranien", expliquant être contre les sanctions économiques qui pèsent sur la vie quotidienne des Iraniens. Shirin Ebadi souhaite, par contre, des sanctions visant à affaiblir le régime : "La France doit montrer sérieusement son mécontentement envers l’État iranien et doit demander à ce que son ambassadeur quitte l’Iran".