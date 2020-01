L'Entretien

Dans un entretien exclusif à Marc Perelman enregistré dimanche à Amman, le roi Abdallah II de Jordanie a évoqué les tensions entre l'Iran et les États-Unis. Dix jours après l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani par une frappe américaine et le début de la crise, les deux pays semblent plutôt prôner l'apaisement.

"Évidemment, ce qui occupe l’esprit de tout le monde, c’est ce qu’il se passe entre l’Iran et les États-Unis, a souligné le roi Abdallah II de Jordanie dans un entretien exclusif accordé dimanche à France 24. Il semble que la tendance soit à la désescalade et nous espérons que cette tendance se poursuivra. Nous ne pouvons pas avoir de l’instabilité dans la région, car elle touche l’Europe et le reste du monde."

Le roi de Jordanie a également évoqué d'autres dossiers brûlants comme la lutte contre l'organisation État islamique et l'instabilité en Irak. "Au cours de l’année écoulée, nous avons été témoins du retour et de la réémergence du groupe État islamique, non seulement dans le sud-est de la Syrie, mais également dans l’ouest de l’Irak, a prévenu Abdallah II. Et donc, s’il y a une fracture dans la société irakienne, comme c’est le cas aujourd'hui, et je sais que les dirigeants irakiens essaient de la surmonter, nous devons faire face à la réémergence du groupe État islamique. Cela va créer un problème à Bagdad, et nous devons être là pour intervenir, pour aider les Irakiens à faire face à cette menace qui nous concerne tous dans notre région, mais aussi en Europe et dans le reste du monde."