L'Entretien

"Le groupe EI a de grandes chances de resurgir", prévient le Premier ministre du Kurdistan irakien

Marsour Barzani © France 24

Par : Marc Perelman

Dans une interview exclusive à France 24, Masrour Barzani, le Premier ministre du Kurdistan en Irak, prévient qu'il y a "de grandes chances pour que le groupe État islamique revienne". Il exhorte la communauté internationale à agir, affirmant que l'EI a aujourd'hui plus de membres qu'en 2013, lorsqu'il était sur le point de créer le "califat". D'après lui, le groupe profite du vide sécuritaire laissé par le gouvernement central de Bagdad et les forces kurdes dans la zone disputée, et appelle à la reprise d'une coopération d'ordre sécuritaire entre les deux parties.