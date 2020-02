Syrie : les chrétiens en péril

Des chrétiennes dans la petite église du village de Tall Tamr, dans le nord-est de la Syrie. Certaines d'entre elles ont été enlevées par l’organisation État Islamique pendant un an en 2015. Pauvres, elles ne peuvent pas quitter la Syrie. © Chris Huby / Le Pictorium

Par : Chris HUBY | Matthieu DELMAS

Dans le nord-est de la Syrie, la communauté chrétienne est plus que jamais menacée. En octobre dernier, elle s’est retrouvée au milieu de la bataille qui a opposé les Turcs et les Kurdes. En parallèle, des cellules dormantes de l’organisation État islamique s’activent dans la région et la minorité chrétienne représente l’une de leurs cibles. Nos reporters Chris Huby et Matthieu Delmas sont partis à la rencontre de cette communauté qui vit dans la peur.