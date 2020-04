Cette semaine, Express Orient vous emmène en Turquie, dans la plus grande ville du pays, Istanbul, qui concentre 60% des cas de coronavirus. La Turquie, première puissance économique du Moyen-Orient, est passée devant l’Iran en nombre de patients officiellement détectés.

Ces derniers jours, la Turquie a dépassé son voisin iranien en nombre de cas confirmés d'infections au Covid-19, a annoncé samedi 18 avril 2020 le ministre turc de la Santé. Désormais, le pays enregistre 2 140 décès et près de 91 000 personnes sont infectées par le coronavirus.

Même si beaucoup doutent de la fiabilité des chiffres officiels, les autorités d'Ankara restent confiantes. Nos correspondants à Istanbul, Shona Bhattacharyya et Ludovic De Foucaud, ont rencontré la présidente de la chambre médicale d’Istanbul qui leur explique pourquoi.

En Israël, religion et lutte contre la pandémie de Covid-19 ne font pas toujours bon ménage... Nos correspondants au Proche-Orient, Cécile Galluccio et Antoine Mariotti, se sont rendus dans les quartiers juifs ultra-orthodoxes de Jérusalem, où vit une communauté qui est à la fois la plus touchée par le coronavirus et celle qui rejette la plupart des consignes sanitaires.

Enfin, en Syrie, la propagation du virus suscite l’inquiétude. Nous avons donné la parole au Rojava Information Center situé dans les territoire kurdes du nord-est du pays. La région, visée par une opération militaire présentée comme anti-terroriste par Ankara à l’automne dernier a annoncé le décès d’une première victime du coronavirus début avril.

