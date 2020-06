Avec les médecins syriens, en première ligne dans la lutte contre le Covid-19 en France

Reporters. © France 24

Par : Guillaume PERRIER | Daham ALASAAD

Au plus fort de la pandémie de Covid-19, alors que le système hospitalier français fait face à une crise sanitaire inédite et que le personnel médical est épuisé, de nombreux soignants étrangers se portent volontaires pour soutenir leurs confrères français. Nos reporters sont allés à la rencontre de médecins syriens installés en France, engagés parfois au péril de leur vie, pour aider leur pays d’accueil et dont les compétences en médecine de guerre représentent un précieux atout.