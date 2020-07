Émission spéciale : crise au Liban, l’engrenage infernal

Express Orient © FRANCE 24

Par : Valériane GAUTHIER | Rochelle FERGUSON BOUYAHI | Alice DE COMARMOND | Sonia BARITELLO

Cette semaine, nous vous proposons une émission spéciale consacrée à la situation du Liban. La crise politique s’est vue doublée d'une crise financière et économique, auxquelles s’est ajoutée la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus... Chaque jour, de plus en plus de Libanais basculent dans la pauvreté et ont désormais du mal à se nourrir.