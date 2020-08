Émission spéciale au Liban : l’explosion au port de Beyrouth, la tragédie de trop ?

Express Orient © FRANCE 24

Alors que le port de Beyrouth a été anéanti par une double explosion qui a provoqué la mort de plus de 170 personnes et dévasté une grande partie de la capitale libanaise, il y a quinze jours, nous vous proposons une émission spéciale d’Express Orient depuis ce pays meurtri. Beyrouth est en deuil et ici, tout le monde connaît quelqu’un qui a été touché par la déflagration. Avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux, nous allons chercher à comprendre ce qui s’est passé et quel futur envisager pour ce pays au bord du chaos.