Liban, année zéro : une jeunesse libanaise

Reporters © FRANCE 24

Par : Bilal TARABEY | Cyril PAYEN 15 mn

Après l’explosion meurtrière qui a frappé le port de Beyrouth le 4 août et détruit une partie de la ville, sur fond d’incurie gouvernementale, de corruption et de révolte sociale, le Liban est exsangue et semble s’enfoncer dans une spirale infernale. Des décombres des quartiers centraux de la capitale libanaise au grand sud chiite le long de la frontière israélienne, nos reporters, Cyril Payen et Bilal Tarabey, ont suivi le quotidien d’un groupe de jeunes amis. Ils nous racontent leurs craintes, leurs espoirs et leurs rêves avec la sincérité de ceux qui n’ont plus rien à perdre.