"Unis pour le Liban" : le débat

Le Débat de France 24 © France 24

Le 4 août dernier à Beyrouth, un gigantesque éclair déchire le ciel, une déflagration qui résonne dans toute la ville, suivi rapidement d'une deuxième. Quelque 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium stockés dans l'un des entrepôts du port sont à l'origine de cette déflagration. Le bilan est terrible : plus de 190 morts, 6 500 blessés et des centaines de milliers de sans-abri. Deux mois plus tard la France se mobilise à l'occasion d'un grand concert à L'Olympia : "Unis pour le Liban". Pour l'occasion, France 24 donne la parole au Beyrouthins lors du débat depuis Beyrouth.

