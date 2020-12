Covid-19 : Israël va entamer un troisième confinement quasi-général

Face à une hausse du nombre d'infections au Covid-19 ces derniers jours, le gouvernement israélien a décrété un nouveau confinement quasi généralisé dès dimanche, et ce pour au moins deux semaines. La campagne de vaccination nationale éclair, lancée la semaine dernière, bat son plein.

Face à un niveau de contaminations au Covid-19 jugé préoccupant, Israël s'apprête, dimanche 27 décembre, à entamer un troisième confinement quasi-général d'au moins deux semaines. Les mesures de confinement doivent entrer en vigueur à partir de 17h00, (soit 15h00 GMT) pour une période de deux semaines qui pourrait être étendue à un mois si le nombre de contaminations journalières reste au-dessus de la barre des 1 000.

Les Israéliens ne pourront se déplacer à plus d'un kilomètre de leur domicile et la plupart des commerces seront fermés sauf pour les livraisons. Les secteurs professionnels ne recevant pas de public ne doivent garder que 50 % de leur personnel dans leurs locaux.

Il sera toutefois possible d'aller se faire vacciner et le système scolaire fonctionnera partiellement. Les voyageurs revenant de l'étranger doivent d'ores et déjà - sauf exceptions - passer leur quarantaine dans des hôtels désignés par les autorités.

"Nous pourrons en 30 jours sortir du coronavirus"

Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a indiqué, samedi, que la campagne nationale de vaccination "sans précédent dans le monde" lancée la semaine dernière visait à immuniser en un mois le quart de la population d'Israël - 9 millions d'habitants - , au rythme de 150 000 personnes par jour.

"Dès que ce sera réalisé, nous pourrons, en 30 jours, sortir du coronavirus et rouvrir l'économie", a-t-il estimé. Plus de 400 000 cas dont 3 210 morts ont été enregistrés en Israël. Après un premier confinement au printemps, les autorités en avaient imposé un deuxième en septembre alors que le pays enregistrait un des taux d'infection par habitant les plus élevés au monde. Après une baisse, le nombre de nouvelles contaminations est reparti à la hausse, avec plus de 3 000 nouveaux cas quotidiens ces derniers jours.

Des mesures de restrictions dans plusieurs pays

Les vaccinations rapides et les restrictions "nous permettront de sortir les premiers au monde" de la pandémie, a pronostiqué Benyamin Netanyahu, en campagne électorale après la dissolution cette semaine du Parlement. Son calcul suggère une sortie de crise début mars, soit juste avant les nouvelles élections nationales prévues le 23.

Plusieurs pays sont de nouveau soumis à des mesures de restrictions, comme l'Autriche qui a confiné sa population samedi, jusqu'au 24 janvier. L'Italie et l'Irlande s'étaient reconfinées avant Noël, et des confinements locaux ou de sévères restriction touchent des millions de personnes au Royaume-Uni.

Le Japon a, pour sa part, décidé de mettre un terme à toutes nouvelles arrivées d'étrangers non résidents sur son sol à partir de lundi et ce jusqu'à fin janvier.

