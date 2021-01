Les Territoires palestiniens vivront leurs premières élections depuis quinze ans

Mahmoud Abbas, chef de l'Autorité palestinienne basée à Ramallah en Cisjordanie occupée, a présenté "un décret présidentiel sur la tenue d'élections générales en trois étapes", au président de la Commission électorale Hanna Nasser, le 15 janvier 2021. Thaer GHANAIM PPO/AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Des élections législatives et présidentielle doivent se tenir en mai et juillet prochains, a annoncé vendredi le président palestinien Mahmoud Abbas. Les premières en quinze ans, dans un contexte de rapprochement entre son parti laïc, le Fatah, et ses rivaux islamistes du Hamas.