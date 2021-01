Turquie : la campagne de vaccination débute, polémique sur l'efficacité du CoronaVac

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté en Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdogan ayant lui-même reçu une injection jeudi. Les personnels de santé sont les premiers à se faire vacciner avec le CoronaVac, le vaccin chinois, malgré une controverse quant à son efficacité.

Comme plusieurs pays dans le monde, la Turquie a démarré sa campagne de vaccination contre le Covid-19 cette semaine. À l'hôpital public de Cerrahpasa, à Istanbul, infirmières et médecins se succèdent pour recevoir leur piqûre. Les personnels de santé sont en effet les premiers publics à se faire vacciner.

Le ministre de la Santé turc, Fahrettin Koca, a lui-même montré l'exemple en se faisant vacciner en direct à la télévision, mercredi 13 janvier, suivi jeudi par le président Recep Tayyip Erdogan.

Le ministre a par ailleurs annoncé que plus de 200 000 travailleurs du secteur de la santé avaient déjà reçu leur dose de CoronaVac.

Ce vaccin chinois, qui peut être facilement stocké et transporté à une température comprise entre 2 et 8 °C, a aussi fait naître une polémique : le CoronaVac serait efficace à plus de 90 %, selon une étude préliminaire turque, alors que des études brésilienne et indonésienne évaluent respectivement ce taux à seulement 50 % et 65 %.

Le doyen de la faculté de l'hôpital de Cerrahpasa balaye cette controverse. "Nous sommes face à une alternative : se faire vacciner ou attraper le Covid-19, et je crois que les gens préfèreront se faire vacciner", estime le Dr Sait Gönen.

