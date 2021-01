Avec Biden, les États-Unis continueront de considérer Jérusalem comme capitale d'Israël

Les États-Unis ne reviendront pas sur la décision controversée de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, a déclaré le futur ministre des Affaires étrangères du président élu Joe Biden.

Publicité Lire la suite

Antony Blinken, choisi par le président élu démocrate Joe Biden comme secrétaire d'État américain, a déclaré, mardi 19 janvier, lors de son audition de confirmation devant une commission sénatoriale, qu'il s'engageait à ce que les États-Unis conservent leur ambassade à Jérusalem.

Le président républicain sortant Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël fin 2017 et annoncé le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, bouleversant la ligne observée depuis des décennies par ses prédécesseurs.

Une "solution à deux États"

Le président élu des États-Unis Joe Biden estime cependant que la seule issue viable au conflit israélo-palestinien est "la solution à deux États", a également déclaré son futur ministre des Affaires étrangères Antony Blinken. "Le président pense comme moi que la meilleure manière, peut-être la seule manière d'assurer à Israël son avenir en tant qu'État juif démocratique, et de donner aux Palestiniens l'État auquel ils ont droit, c'est la solution dite à deux États", a-t-il affirmé.

Devant les sénateurs américains, il a toutefois reconnu qu'une telle solution n'était pas "réaliste" à "court terme", appelant dans l'immédiat Israéliens et Palestiniens à "éviter des mesures unilatérales qui rendent cela encore plus complexe".

Donald Trump a présenté il y a un an son plan de paix pour le Proche-Orient, qui n'octroie aux Palestiniens qu'un État démilitarisé et réduit à sa portion congrue, avec une capitale en périphérie de Jérusalem et privé des colonies israéliennes qui seraient annexées par l'État hébreu.

L'Autorité palestinienne a rejeté en bloc cette proposition, refusant à l'administration Trump le statut de médiateur. Elle avait déjà rompu tout contact avec les États-Unis lorsque Donald Trump avait pris la décision controversée de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne