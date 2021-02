Européens et Américains discutent du sauvetage de l'accord sur le nucléaire iranien

Les ministres des Affaires étrangères français, allemand et britannique – de gauche à droite, Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas et Dominic Raab –, le 19 juin 2020 à Berlin. © Bernd von Jutrczenka, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 6 mn

France, Royaume-Uni, Allemagne et États-Unis se retrouvent jeudi pour parler du nucléaire iranien et tenter de trouver une solution à un dossier qui inquiète de plus en plus.