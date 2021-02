L'actu en dessin : le bras de fer sur le nucléaire iranien se poursuit avec les États-Unis

Dessin de Roar Hagen, artiste et dessinateur éditorialiste norvégien qui illustre le duel diplomatique sur le nucléaire iranien. © Roar Hagen, Verdens Gang, Cartooning for Peace

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Cette semaine, les discussions entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien ont inspiré les dessinateurs de Cartooning for Peace. Le dessinateur éditorialiste norvégien Roar Hagen illustre le président américain, Joe Biden, et son homologue iranien autour d'un missile, traduisant le bras de fer qui s'engage sur la question.