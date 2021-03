La CPI ouvre une enquête sur d'éventuels crimes de guerre dans les Territoires palestiniens

Des enfants du village de Beit Dajan, à l'est de Naplouse, lancent des pierres aux soldats israéliens lors d'une manifestation contre l'établissement d'un avant-poste de colonies sur les terres du village, le 26 février 2021.

Une enquête sur des crimes de guerre présumés commis par les forces israéliennes, le Hamas et des groupes armés palestiniens dans les Territoires palestiniens va être lancée par la Cour pénale internationale (CPI). Israël a qualifié cette annonce de "décision politique", l'Autorité palestinienne a salué une enquête "nécessaire".

La procureure générale de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a annoncé mercredi 3 mars avoir ouvert une enquête sur des crimes présumés commis dans les Territoires palestiniens occupés. Israël s'était fermement opposé à l'ouverture de possibles enquêtes.

Fatou Bensouda avait précédemment déclaré qu'il y avait un "fondement raisonnable" à croire que des crimes avaient été commis par des membres des forces israéliennes, des autorités israéliennes, du Hamas et des groupes armés palestiniens au cours de la guerre de Gaza de 2014.

"Aujourd'hui, je confirme l'ouverture par le Bureau du procureur de la Cour pénale internationale d'une enquête sur la situation en Palestine", a-t-elle déclaré dans un communiqué. "L'enquête portera sur les crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis dans la situation depuis le 13 juin 2014."

"Une décision politique", selon Israël

L'Autorité palestinienne a réagi immédiatement, saluant la décision de la CPI et qualifiant l'enquête de "nécessaire". "Les crimes commis par les dirigeants de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien, qui sont des crimes continus, systématiques et généralisés font que l'enquête est nécessaire et urgente", a indiqué le ministère palestinien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Israël, qui n'est pas membre de la CPI et s'est toujours opposé avec véhémence à toute action de l'instance en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, a qualifié mercredi l'annonce de Fatou Bensouda, de "décision politique".

Les juges de la CPI avaient ouvert la voie à une enquête sur des crimes de guerre, en statuant le mois dernier que la Cour était compétente pour les faits survenus dans les Territoires palestiniens occupés.

En décembre 2019, la procureure Fatou Bensouda avait déjà affirmé souhaiter une enquête complète après une investigation préliminaire de cinq ans, tout en demandant à la CPI de déterminer si sa portée s'étendait aux Territoires palestiniens.

Avec AFP et Reuters

