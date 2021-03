Benjamin Netanyahu annule une visite aux Émirats arabes unis à cause d'un différend avec la Jordanie

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annulé jeudi sa première visite officielle aux Émirats arabes unis en raison d'un différend avec la Jordanie concernant le survol de son espace aérien, selon son bureau.

Toujours pas de visite du chef du gouvernement israélien aux Émirats arabes unis. Le Premier ministre Benjamin Nétanyahu a annulé jeudi 11 mars sa première visite officielle aux Émirats, en pleine normalisation de relations. Selon son bureau, cela serait dû à un différend avec la Jordanie concernant le survol de l’espace aérien de cette dernière.

Benjamin Netanyahu devait rencontrer le prince héritier d'Abou Dhabi, cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, qui dirige de facto les Émirats, un pays du Golfe ayant récemment normalisé ses relations avec l'État hébreu, d'après des médias israéliens.

Le déplacement a été annulé "en raison de difficultés de coordination de son vol à travers l'espace aérien de la Jordanie", a indiqué son bureau dans un communiqué en hébreu, sans donner de date pour une visite ultérieure.

D'après cette source, le différend avec Amman est lié à l'annulation par Israël cette semaine d'une visite prévue du prince héritier jordanien à la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte annexé par l'État hébreu.

La visite du prince a été annulée en raison "d'un désaccord sur les dispositifs de sécurité sur place", d'après le bureau de Benjamin Netanyahu.

La Jordanie n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat.

Un nouvel report, en pleine normalisation de relations

Des médias israéliens avaient auparavant suggéré que le Premier ministre annulerait sa visite en raison de l'hospitalisation de son épouse Sara pour une appendicite.

Le dirigeant israélien, qui joue sa survie politique aux élections législatives du 23 mars, avait déjà reporté début février sa visite aux Émirats et à Bahreïn en raison des restrictions de voyage imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Ces deux États arabes ont signé en septembre 2020 des accords de normalisation de leurs relations avec Israël négociés sous l'égide des États-Unis de Donald Trump. Dans la foulée de ces accords, de nombreuses ententes commerciales ont été signées entre Israël et les Émirats arabes unis, qui ont depuis le 1er mars un ambassadeur pour l'État hébreu.

Benjamin Netanyahu doit rencontrer jeudi 11 mars dans l’après-midi les chefs de gouvernement tchèque et hongrois, Andrej Babis et Viktor Orban, qui se rendent en Israël pour parler de vaccins et de lutte contre le coronavirus, a indiqué son bureau.

