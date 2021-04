La Jordanie arrête plusieurs hauts responsables lors d’une opération "de sécurité"

Le roi de Jordanie, Abdullah II, en décembre 2020. © Yousef Allan, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Les autorités jordaniennes ont arrêté un ancien conseiller du roi Abdallah II et un certain nombre d'autres personnes pour "des raisons de sécurité", a rapporté samedi l'agence de presse officielle Petra. Un demi-frère du roi et ancien prince héritier, Hamza, a également été appelé à arrêter des activités pouvant nuire au royaume.