Jordanie : le prince Hamza, demi-frère du roi Abdallah II, accusé de préparer un complot

Le prince Hamza, demi-frère roi AbdallahII, et plusieurs hauts responsables jordaniens auraient porté atteinte à la sécurité du royaume hachémite, a affirmé dimanche le vice-Premier ministre jordanien. Ces accusations interviennent au lendemain d’une série d’arrestations.

Publicité Lire la suite

Le prince Hamza, demi-frère du roi Abdallah II, et plusieurs personnes dont deux ayant occupé des postes à responsabilités en Jordanie sont accusé d'avoir porté atteinte à la sécurité du royaume, a affirmé dimanche 4 avril le vice-Premier ministre jordanien, Ayman Safadi. celui-ci soutient également que l'ancien prince héritier a été en contact avec des complices à l'étranger en vue d'un complot.

Ayman Safadi, qui occupe aussi le poste de ministre des Affaires étrangères a précisé lors d'une conférence de presse qu'une quinzaine de personnalités de haut rang avaient été arrêtées, dont Cherif Hassan ben Zaid, ancien conseiller du roi, et Bassem Awadallah, ancien chef de la Cour royale.

"Les services de sécurité ont suivi durant une longue période les activités et les mouvements du prince Hamza ben Hussein, de Cherif Hassan ben Zaid et de Bassem Awadallah et d'autres personnes visant la sécurité et la stabilité de la patrie", a déclaré le vice-Premier ministre. "Les enquêtes ont permis de surveiller les interventions et les contacts avec des parties étrangères visant à déstabiliser la sécurité de la Jordanie", a-t-il ajouté.

Selon lui, les services de sécurité ont recommandé au roi Abdallah II de déférer toutes les personnes mises en cause devant la Cour de sûreté de l'État.

>> À (re)voir aussi sur France 24 : ENTRETIEN - Exclusif : "Nous ne pouvons pas avoir de l'instabilité dans la région", estime le roi Abdallah II de Jordanie

La reine Noor, veuve du défunt roi Hussein, mort en 1999, et mère du prince Hamza, a défendu son fils et déclaré dans un tweet "prier pour que la vérité et la justice l'emportent pour toutes les victimes innocentes de cette calomnie malfaisante".

Samedi 3 avril, le chef de l'état-major de l'armée jordanienne avait rendu visite au prince Hamza en le mettant en garde contre des actions visant "la sécurité et la stabilité" du pays.

Hamza affirme être assigné à résidence

Dans un message vidéo transmis par son avocat à la BBC, le prince Hamza a dit avoir été assigné à résidence et avoir reçu ordre de ne prendre contact avec personne. Il a accusé également les dirigeants jordaniens de corruption.

Le roi Abdallah II a démis son demi-frère de sa qualité d'héritier du trône en 2004 afin de consolider son pouvoir.

Bien que marginalisé depuis des années, le prince Hamza irrite les autorités par les efforts qu'il déploie pour nouer des liens avec des responsables de tribus puissantes.

Manifestations contre la corruption

Ces personnalités ont appelé ces dernières semaines à des manifestations contre la corruption et les autorités ont réprimé plusieurs rassemblements, arrêtant des dizaines de personnes.

Le roi Abdallah II, dont le pays est considéré comme l'un des plus stables du Proche-Orient, a reçu de nombreux messages de soutien de la part des pays voisins et des monarchies du Golfe.

Le roi du Maroc, Mohamed VI, s'est également entretenu avec lui au téléphone pour l'assurer de sa solidarité.

Le département d'État américain a aussi réagi en assurant que le roi Abdallah II était un "partenaire clé" des États-Unis et qu'il "bénéficiait de soutien total". "Nous suivons de près ces informations et sommes en contact avec les responsables jordaniens", a indiqué un porte-parole du département d'État.

Avec AFP & Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne