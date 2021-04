Yémen : Téhéran réitère à un chef rebelle son soutien à un cessez-le-feu

En visite à Oman, le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, a appelé, mercredi 28 avril, lors d'une rencontre à Oman avec le porte-parole des Houthis, le soutien de son pays pour un cessez-le-feu au Yémen.

Publicité Lire la suite

Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a réitéré, mercredi 28 avril, lors d'une rencontre à Oman avec le porte-parole des rebelles yéménites, le soutien de Téhéran pour un cessez-le-feu au Yémen et pour une reprise des pourparlers visant à mettre un terme à une guerre de plus de six ans.

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique a "de nouveau insisté […] qu'une solution politique est la seule solution à la crise au Yémen" lors de sa discussion avec Mohamed Abdel Salam, ont indiqué ses services dans un communiqué.

Mohammad Javad Zarif "a mis l'accent sur le soutien de notre pays pour un cessez-le-feu et pour des pourparlers entre les parties yéménites", a poursuivi le ministère, précisant que le diplomate en chef avait déploré "les conditions imposées à la population yéménite par six ans de guerre, appelé à la fin du conflit et à la levée du blocus".

Le porte-parole de Houthis vit depuis plusieurs années à Mascate, comme d'autres dirigeants du mouvement rebelle soutenu par l'Iran. Les deux hommes se sont rencontrés plusieurs fois dans la capitale omanaise ces dernières années.

Le conflit au Yémen a fait depuis 2014 des dizaines de milliers de morts, selon des ONG, des millions de déplacés et poussé une grande partie de la population au bord de la famine.

L'Arabie saoudite qui dirige depuis 2015 une coalition militaire en soutien au gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et combattu par les rebelles, a demandé aux Houthis d'arrêter le combat et d'engager des négociations. Proposition immédiatement rejetée par les rebelles, qui ont exigé en préalable la levée du blocus.

Une attaque "massive" des rebelles déjouée à Marib

Sur le terrain, les forces gouvernementales yéménites ont déjoué, mardi, une attaque "massive" des rebelles chiites à l'ouest de la ville de Marib, renforçant leurs positions dans leur dernier bastion du nord du pays, selon deux commandants militaires et un responsable civil interrogés par l'AFP.

L'un des commandants, participant à la défense de Marib, a affirmé que les forces loyalistes avaient "réussi à repousser une attaque massive" à al-Tala'a al-Hamra, à environ 18 kilomètres à l'ouest de la ville, près de la principale route reliant Marib à la capitale Sanaa, contrôlée par les rebelles.

"La perte de cette position aurait permis [aux Houthis] d'avancer vers les collines et les sites proches de Marib et ouvert la route sur la ville", a-t-il ajouté, appuyé par le second haut gradé.

Cependant, les rebelles, soutenus par l'Iran, ont progressé dans quatre zones du front de Machjah, un secteur clé au nord-ouest de Marib, selon les mêmes sources.

Des combats acharnés sur plusieurs lignes de front autour de la ville stratégique ont fait au moins 67 morts au cours des dernières 24 heures, parmi lesquels 27 soldats loyalistes, ont-elles ajouté.

Dimanche, des sources militaires ont déclaré à l'AFP que les rebelles avaient pris le contrôle de Kassara, au nord-ouest, les rapprochant à moins de 6 kilomètres du centre-ville, malgré les frappes aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite.

Toutefois, le ministre de l'Information, Mouammar al-Iryani, a contesté cette version des faits et nié cette avancée des Houthis.

Les forces gouvernementales construisent des tranchées et érigent des barrières de terre à la périphérie de Marib, selon les commandants sur le terrain.

Plusieurs sources gouvernementales ont indiqué à l'AFP que les deux prochaines semaines décideraient du sort de l'offensive lancée début février.

Selon elles, environ 2 000 soldats loyalistes et des milliers de rebelles ont été tués jusqu'ici, tandis que les Houthis révèlent rarement leurs propres pertes.

Le gouvernement estime que 2 millions de personnes déplacées se sont établies à Marib, voyant dans cette région un refuge sûr, alors que la guerre en est à sa septième année.

Le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes, selon des ONG, et provoqué le plus grand désastre humanitaire au monde, d'après l'ONU.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne